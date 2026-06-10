RM von BTS wird globaler Botschafter des Koreanischen Nationalmuseums

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RM, Anführer der K-Pop-Gruppe BTS, wird gemeinsam mit dem Koreanischen Nationalmuseum weltweit für das koreanische Kulturerbe werben.Das Nationalmuseum gab am Samstag bekannt, dass es RM, mit bürgerlichem Namen Kim Nam-joon, zu seinem ersten globalen Botschafter ernannt habe.RM zeigt seit langem besonderes Interesse an der traditionellen koreanischen Kultur und Kunst. Er spendete 2021 und 2022 jeweils 100 Millionen Won (etwa 65.000 US-Dollar) an die Stiftung für koreanisches Kulturerbe im Ausland, um die Erhaltung und Restaurierung koreanischer Kulturgüter im Ausland zu unterstützen.RM sagte, er werde mitwirken, um mehr Menschen die Schönheit und den Wert von Koreas kulturellem Erbe zu vermitteln.