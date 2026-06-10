Zum Menü Zum Inhalt

Suchen

Korean
Suchen

Deutsch

About KBS Go to KBS
Go Top

Kultur

RM von BTS wird globaler Botschafter des Koreanischen Nationalmuseums

Write: 2026-06-22 10:48:11Update: 2026-06-22 13:16:54

RM von BTS wird globaler Botschafter des Koreanischen Nationalmuseums

Photo : YONHAP News

RM, Anführer der K-Pop-Gruppe BTS, wird gemeinsam mit dem Koreanischen Nationalmuseum weltweit für das koreanische Kulturerbe werben. 

Das Nationalmuseum gab am Samstag bekannt, dass es RM, mit bürgerlichem Namen Kim Nam-joon, zu seinem ersten globalen Botschafter ernannt habe. 
 
RM zeigt seit langem besonderes Interesse an der traditionellen koreanischen Kultur und Kunst. Er spendete 2021 und 2022 jeweils 100 Millionen Won (etwa 65.000 US-Dollar) an die Stiftung für koreanisches Kulturerbe im Ausland, um die Erhaltung und Restaurierung koreanischer Kulturgüter im Ausland zu unterstützen. 

RM sagte, er werde mitwirken, um mehr Menschen die Schönheit und den Wert von Koreas kulturellem Erbe zu vermitteln.
Liste

Die Redaktion empfiehlt

Close

Diese Webseite verwendet Cookies und andere Techniken, um die Servicequalität zu verbessern. Die fortgesetzte Nutzung der Webseite gilt als Zustimmung zur Anwendung dieser Techniken und zu den Richtlinien von KBS. Mehr >