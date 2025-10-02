36,7% Layanan Daring Pemerintah Korsel Pulih Dua Pekan Pasca Kebakaran Pusat Data Daejeon

Photo : YONHAP News

Sebanyak 260 layanan daring pemerintah Korea Selatan telah berhasil dipulihkan hingga Senin (13/10) pukul 12 siang.Menurut Markas Besar Penanggulangan Bencana dan Keselamatan Pusat Korea Selatan, tingkat pemulihan mencapai 36,7 persen, setelah tambahan 12 sistem lainnya berhasil dipulihkan pada hari Minggu.Proses pemulihan terus dilakukan setelah lebih dari dua minggu terjadi kebakaran di pusat data negara di kota Daejeon yang mengganggu 709 sistem administrasi pemerintahan.Untuk sistem prioritas tinggi tingkat satu milik pemerintah, tingkat pemulihan mencapai 75 persen, dengan 30 dari total 40 sistem sudah kembali beroperasi.Kebakaran terjadi di Layanan Informasi Sumber Daya Nasional pada tanggal 26 September silam, setelah seorang pekerja mencoba mengganti baterai litium-ion.Menteri Dalam Negeri Korea Selatan, Yun Ho-jung pada Senin (13/10) mengatakan bahwa setelah aliran listrik dipulihkan di ruang server kedelapan di lantai lima pusat data, yang lokasinya di sebelah area kebakaran, kini saatnya untuk mempercepat proses pemulihan.Ia menambahkan bahwa pemerintah akan melaksanakan proses pemulihan berdasarkan prinsip keselamatan, keamanan, dan kepercayaan untuk memastikan pemulihan yang cepat dan sukses.