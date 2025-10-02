Atlet Short Track Korsel Meraih Medali Emas di Final Estafet ISU Short Track World Tour

Photo : YONHAP News

Atlet putra short track Korea Selatan, Rim Jong-un berhasil meraih dua medali emas di dalam ISU Short Track World Tour.Di dalam pertandingan yang digelar di Maurice-Richard Arena di Montreal, Kanada pada Senin (13/10), tim nasional short track Korea Selatan yang terdiri dari Rim Jong-un, Hwang Dae-heon, Lee June-seo, dan Shin Dong-min mengantongi medali emas dengan rekor 6 menit 50.59 detik di dalam nomor 5.000 meter final estafet putra.China dan Italia masing-masing menempati urutan kedua dan ketiga di pertandingan tersebut.Atlet Rim Jong-un telah meraih medali emas di dalam nomor 1.500 meter final putra, dan medali perak di dalam nomor 1.000 meter final putra, sehingga berhasil memperoleh tiga medali emas di tur dunia pertama bagi dia.Sementara, tim short track estafet putri Korea Selatan juga merebut medali emas.