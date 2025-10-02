Aktivis Korsel yang Ditahan Israel Kembali ke Korsel dalam Waktu Dekat

Photo : YONHAP News

Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyatakan bahwa seorang warga Korea Selatan yang ditahan Israel akan kembali ke Korea Selatan dalam waktu dekat.Aktivis Korea Selatan Kim Ah-hyn yang ditahan pasukan Israel telah memilih untuk pulang secara sukarela, dan dikonfirmasi telah tiba di Istanbul, Türkiye bersama beberapa aktivis yang ditahan melalui pesawat yang didukung oleh pemerintah Türkiye.Namun demikian, Kim bisa tinggal beberapa hari di Istanbul ketika tidak ada keberangkatan menuju Korea Selatan atau bisa kembali ke Korea Selatan melalui pesawat rangkat ketiga.Pada tanggal 8 Oktober lalu, kapal bantuan internasional yang membawa aktivis Kim Ah-hyun disita oleh pasukan Israel saat mendekati Jalur Gaza.Setelah itu, Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengambil langkah agar dia segera dipulangkan ke Korea Selatan setelah dibebaskan termasuk pengiriman konsul dari Kedutaan Besar Korea Selatan untuk Israel.Pemerintah tetap memberikan bantuan yang dibutuhkan agar Kim bisa kembali ke Korea Selatan dengan selamat melalui kerja sama dengan Konsul Jenderal Korea Selatan untuk Istanbul.