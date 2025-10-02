Presiden China Xi Jinping akan Meningkatkan Kerja Sama Strategis dengan Korut

Photo : YONHAP News

Kantor Berita Pusat Korea Utara (KCNA) melaporkan bahwa Presiden China Xi Jinping akan meningkatkan kerja sama strategis dengan Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengenai masalah regional dan internasional.Pernyataan tersebut tercantum di dalam surat balasan dari Presiden Xi atas surat yang dikirim oleh Kim Jong-un pada tanggal 1 Oktober lalu untuk memperingati 76 tahun berdirinya negara China.Presiden Xi mengatakan bahwa Korea Utara dan China merupakan negara tetangga yang saling membantu serta memiliki hubungan persahabatan yang semakin kokoh.China akan mengembangkan persahabatan antara dua negara di masa depan, dan juga meningkatkan kerja sama yang strategis menghadapi isu regional dan internasional.KCNA juga melaporkan pertemuan antara Perdana Menteri Korea Utara Park Tae-sung dan Perdana Menteri China Li Qiang yang digelar di sela upacara peringatan 80 tahun pendirian Partai Buruh Korea Utara pada tanggal 11 Oktober lalu.