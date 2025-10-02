Presiden Korsel dan AS Susun Rencana Pertemuan di Gyeongju

Photo : YONHAP News

Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyatakan bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan hadir pada Konferensi Tingkat Tinggi Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (KTT APEC) dan akan menggelar pertemuan bilateral antara AS dan Korea Selatan.Kunjungan Presiden Trump ke Korea Selatan menjadi kunjungan balasan, lantaran lima bulan setelah dilantik, Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung berkunjung ke Gedung Putih untuk bertemu Trump.Menurut Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Hyun, KTT antara Korea Selatan dan AS akan digelar di Gyeongju menjelang tanggal 29 Oktober mendatang.Korea Selatan dan AS tengah mengatur jadwal kunjungan Presiden Trump pada tanggal 29-30 Oktober mendatang.Apabila jadwal kunjungan Trump ditetapkan selama dua hari, ada kemungkinan Trump tidak hadir di KTT APEC yang berlangsung selama dua hari mulai tanggal 31 Oktober mendatang.