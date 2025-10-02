Laba Operasi Samsung Kuartal Ketiga 2025 Naik 32%, Tertinggi dalam Tiga Tahun Terakhir

Photo : YONHAP News

Samsung Electronics mencatat laba operasi yang kuat pada kuartal ketiga, melampaui perkiraan pasar dan menjadi capaian tertingginya dalam lebih dari tiga tahun terakhir.Raksasa teknologi asal Korea Selatan tersebut pada Selasa (14/10) mengumumkan laba operasi naik 31,8 persen dibanding tahun sebelumnya, mencapai 12,1 triliun won atau sekitar 8,5 miliar dolar AS.Capaian kuartal ketiga ini juga menandai kembalinya laba ke kisaran 10 triliun won untuk pertama kalinya dalam lima kuartal, sekaligus menjadi yang tertinggi sejak kuartal kedua 2022 ketika saat itu mencatat 14,1 triliun won.Pendapatan kuartalan Samsung mencetak rekor baru sebesar 86 triliun won, naik 8,7 persen dibanding periode yang sama tahun lalu dan meningkat 15,3 persen dibanding kuartal sebelumnya.Meski hasil per divisi belum diumumkan, para analis memperkirakan divisi Device Solutions (DS) yang menangani bisnis semikonduktor mencatat laba operasi di kisaran 5 triliun won.