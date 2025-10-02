287 Layanan Daring Pemerintah Korsel Pulih, Tingkat Pemulihan 40,5%

Photo : YONHAP News

Sebanyak 287 layanan daring pemerintah Korea Selatan telah berhasil dipulihkan hingga Selasa (14/10) pukul 12.00 waktu setempat, lebih dari dua minggu setelah kebakaran di pusat data negara di kota Daejeon yang mengganggu 709 sistem administrasi pemerintahan.Menurut Markas Besar Penanggulangan Bencana dan Keselamatan Pusat Korea Selatan, tingkat pemulihan keseluruhan kini mencapai 40,5 persen.Di antara sistem yang berhasil dipulihkan pada hari itu adalah sistem integrasi data administrasi milik Kementerian Data dan Statistik, serta sistem dukungan registrasi penduduk milik Kementerian Dalam Negeri dan Keamanan.Kemajuan pemulihan untuk sistem prioritas tertinggi pemerintah yang diklasifikasikan sebagai tingkat satu kini mencapai 77,5 persen, dengan 31 dari 40 sistem sudah kembali beroperasi.Kebakaran terjadi di Layanan Informasi Sumber Daya Nasional pada 26 September malam, diduga setelah seorang pekerja mencoba mengganti baterai litium-ion.