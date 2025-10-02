Vaksinasi Gratis Influenza dan COVID-19 di Korsel untuk Lansia Dimulai Bertahap Rabu Ini

Photo : YONHAP News

Program vaksinasi gratis influenza dan COVID-19 di Korea Selatan bagi warga lanjut usia berusia 65 tahun ke atas akan dimulai secara bertahap mulai Rabu (15/10).Badan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea (KDCA) pada Selasa (14/10) mengumumkan bahwa vaksinasi influenza dan COVID-19 akan diberikan kepada lansia dan kelompok berisiko tinggi COVID-19 hingga 30 April 2026.Mereka yang berusia 75 tahun ke atas dapat menerima vaksin mulai Rabu (15/10) ini, usia 70 hingga 74 tahun mulai Senin (20/10) depan, dan usia 65 hingga 69 tahun mulai Rabu (22/10) depan.KDCA menyatakan kedua vaksin dapat diberikan secara bersamaan tanpa menimbulkan gangguan kekebalan atau masalah keamanan.Vaksinasi tersedia di klinik dan pusat kesehatan masyarakat yang ditunjuk, tanpa memandang alamat tempat tinggal penerima.Vaksinasi COVID-19 untuk kelompok berisiko tinggi, termasuk penghuni dan petugas di fasilitas rentan terhadap infeksi seperti panti jompo, juga akan dimulai pada Rabu ini.