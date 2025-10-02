Trump Berencana Bertemu Xi Jinping di Korsel

Photo : YONHAP News

Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan bahwa Presiden AS Donald Trump tetap berencana untuk bertemu Presiden China Xi Jinping di Korea Selatan pada akhir Oktober.Dalam wawancara dengan Fox Business pada Selasa (14/10), Bessent mengatakan rencana pertemuan antara Trump dan Xi selama KTT Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) di Gyeoungju masih belum berubah. Selain itu, kedua belah pihak terus berupaya meredakan ketegangan perdagangan.Dia menambahkan bahwa tarif tambahan 100 persen terhadap China tidak akan berlaku sebelum 1 November.Bessent juga mencatat bahwa ada komunikasi yang signifikan antara kedua negara selama akhir pekan dan mengindikasikan bahwa pejabat tingkat kerja dari kedua belah pihak diharapkan akan bertemu minggu ini selama pertemuan tahunan Bank Dunia (WB) dan Dana Moneter Internasional (IMF).Ia kembali menegaskan optimismenya bahwa ketegangan perdagangan dapat diselesaikan, tetapi juga menekankan bahwa AS siap mengambil semua “langkah yang dibutuhkan” jika diperlukan.