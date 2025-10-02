AS Sampaikan Usulan Baru Terkait Investasi Korea Selatan

Photo : YONHAP News

Amerika Serikat memberikan usulan baru terkait investasi Korea Selatan senilai 350 miliar dolar.Hal ini disampaikan Menteri Luar Negeri Cho Hyun saat audit parlemen dari Komite Urusan Diplomasi dan Unifikasi hari Senin (13/10).Menteri Cho menjelaskan kepada Amerika Serikat mengenai masalah yang akan dialami Korea Selatan ketika menanamkan modal secara tunai senilai 350 miliar dolar Amerika. Amerika pun memberikan usulan baru, namun rinciannya belum dipastikan.Pemerintah akan melakukan negosiasi untuk menyelesaikan masalah investasi hingga saat Konferensi Tingkat Tinggi antara Korea Selatan dan AS yang digelar di sela KTT Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC).Sementara itu, sehubungan dengan kontroversi terkait pengangkatan Duta Besar Korea Selatan untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Cha Ji-hoon, Menteri Cho mengatakan bahwa proses kelayakan sudah dilakukan, mulai dari kemampuan bahasa, kepemimpinan, dan lainnya.