Pemerintah Korsel Bahas Korea Utara Berdasarkan Inisiatif END

Photo : YONHAP News

Menteri Unifikasi Chung Dong-young dalam audit parlemen dari Komite Urusan Diplomasi dan Unifikasi hari Selasa (14/10) menyatakan bahwa pemerintah akan mempraktekkan prinsip perdamaian dalam pelaksanaan kebijakan terhadap Korea Utara.Menteri Chung mengatakan bahwa pemerintah akan berupaya secara konsisten untuk meredakan ketegangan dan memulihkan kepercayaan berdasarkan tiga prinsip Lee Jae Myung terkait kebijakan terhadap Korea Utara.Tiga prinsip yang dibicarakan oleh Lee Jae Myung di pidato sambutan sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa tanggal 23 September lalu adalah pertukaran, normalisasi, dan denuklirisasi, atau yang disebut "Inisiatif E.N.D."Menurut Chung, pemerintah menarik Korea Utara ke meja dialog berdasarkan gagasan tersebut, serta tetap berupaya untuk mewujudkan perdamaian dan pemulihan hubungan dengan Korea Utara.Dia juga menekankan kebijakan untuk Korea Utara akan melibatkan partisipasi dan komunikasi dari semua kalangan dan generasi, serta lebih mudah berkomunikasi.