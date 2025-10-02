Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Ekspor Teknologi Informasi dan Komunikasi Mencapai Rekor Tertinggi pada September

Write: 2025-10-14 15:51:14Update: 2025-10-14 15:51:45

Ekspor Teknologi Informasi dan Komunikasi Mencapai Rekor Tertinggi pada September

Photo : YONHAP News

Ekspor teknologi informasi dan komunikasi (TIK) Korea Selatan mencapai rekor tertinggi pada September meskipun adanya ketidakpastian perdagangan global.

Data yang dirilis Kementerian Sains dan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Selasa (14/10) menunjukkan bahwa ekspor TIK mencapai 25,43 miliar dolar AS bulan lalu, yang angka tertinggi sepanjang sejarah dan naik 14 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Ekspor semikonduktor juga mencapai rekor tertinggi untuk dua bulan berturut-turut, naik 21,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 16,62 miliar dolar AS.

Ekspor layar tumbuh 1,3 persen menjadi 1,92 miliar dolar AS, sementara pengiriman telepon seluler melonjak 55,8 persen menjadi 420 juta dolar AS.

Impor Teknologi Informasi dan Komunikasi naik 10,4 persen dibandingkan tahun lalu menjadi 13,7 miliar dolar AS pada September, menghasilkan surplus perdagangan sebesar 11,65 miliar dolar AS.
