Kementerian Unifikasi Memulihkan Divisi Dialog Antar-Korea

Photo : YONHAP News

Kementerian Unifikasi mengumumkan reorganisasi besar-besaran pada Selasa (14/10) yang akan menghidupkan kembali tim yang menangani Industri Kompleks Kaesong guna mendukung tujuan Presiden Lee Jae Myung tentang “koeksistensi damai dan pertumbuhan bersama.”Divisi yang dipulihkan ialah dialog dan pertukaran antar-Korea yang pernah dibubarkan selama pemerintahan Yoon Suk Yeol, sambil mengurangi kantor-kantor hak asasi manusia Korea Utara.Biro hak asasi manusia akan digantikan oleh biro kerja sama sosial-budaya, dengan hanya satu bagian yang menangani kerja sama hak asasi manusia.Jumlah pegawai kementerian akan meningkat dari 533 menjadi 600, memulihkan sekitar 80 persen posisi yang dipotong di bawah pemerintahan sebelumnya.Pejabat mengatakan perubahan ini bertujuan untuk menormalkan struktur kementerian dan memulihkan fungsi dialog dan kerja sama.