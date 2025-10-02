Ditengah Perdagangan, KOSPI Sempat Tembus Level 3.600

Photo : YONHAP News

Indeks Harga Saham Gabungan Korea (KOSPI) hari Selasa (14/10) sempat mencapai titik tertinggi pada kisaran 3.600. Namun pada penutupan perdagangan Selasa, KOSPI bergerak menurun 22,74 poin, turun 0,63%, ditutup di level 3.561,81.KOSPI sempat naik sampai level 3.646,77 pada pukul 09.32, namun menurun secara tajam sampai level 3.535,52 sejak pukul 12.45, akibat memanasnya konflik perdagangan antara Amerika Serikat dan China.Faktor kenaikan KOSPI itu disebabkan karena perbaikan kinerja kuartal ketiga tahun ini dari Samsung Electronics yang dipublikasikan sebelum pasar saham dibuka.Samsung Electronics mengumumkan hari Selasa bahwa laba operasional naik 31,8 persen dibanding tahun sebelumnya, mencapai 12,1 triliun won dengan meningkat 31,8% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Angka tersebut lebih tinggi sebesar 17,4% daripada prediksi pasar.Sementara itu, KOSDAQ yang didominasi perusahaan teknologi, turun 12,53 poin atau 1,46% menjadi 847,96.Di pasar valuta asing Seoul, nilai tukar mata uang won melemah 5,2 won terhadap dolar AS, mengakhiri sesi perdagangan hari ini di angka 1.431,0 won per dolar.