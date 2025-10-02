Photo : YONHAP News

Konten YouTube "Baby Shark Dance" dari Pinkfong telah ditonton lebih dari 16 miliar kali di YouTube, dan tetap menempati urutan puncak dari segi jumlah klik YouTube selama 59 bulan berturut-turut.The Pinkfong Company mempublikasikan konten khusus yang memperkenalkan kinerja baby shark menyambut 10 tahun kelahiran karakter baby shark."Baby Shark Dance" ditonton paling banyak di Amerika Serikat dari segi jumlah penayangan total dan waktu penontonan melalui Connected TV (CTV).Konten tersebut mendapatkan 'like' paling banyak di Brasil dan paling banyak ditonton melalui perangkat elektronik di Indonesia."Baby Shark" yang ditampilkan sebagai serial lagu kanak-kanak di YouTube pada tahun 2015 lalu menjadi sensasi besar di dunia dan diterjemahkan dalam 25 bahasa dari 244 negara di dunia.YouTube menganalisis bahwa "Baby Shark" menunjukkan contoh yang paling sukses dimana pencipta terhubung dengan komunitas global melalui platform dan membesarkan karakter ciptaannya sebagai ikon budaya.