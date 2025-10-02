Korsel Kirim Tim Investigasi untuk Selidiki Penculikan Warga di Kamboja

Photo : YONHAP News

Pemerintah Mengutus Satuan Tugas Ke Kamboja Untuk Menyelidiki Kasus Penculikan Warga Korsel di Kamboja.Juru Bicara Kantor Kepresidenan menyampaikan hasil rapat sidang kabinet tertutup hari Selasa (14/10) mengenai kasus penculikan, penahanan, dan penipuan terhadap warga Korea Selatan di Kamboja.Terlebih dahulu, pemerintah mengutus satuan tugas pemerintah di bawah pimpinan Wakil Menteri Luar Negeri Kedua yang terdiri dari agen Badan Intelijen Nasional Korea Selatan, kepolisian, dan lainnya ke Kamboja pada hari Rabu (15/10).Ketua Badan Penyelidik Nasional bertolak ke Kamboja untuk membahas pemulangan warga Korea Selatan yang ditahan, menyelidiki kasus kematian mahasiswa Korea Selatan setelah diculik di Kamboja, dan lainnya.Pemerintah juga mempertimbangkan kenaikan level peringatan perjalanan terhadap Kamboja untuk mencegah kejahatan serupa.Presiden Lee menginstruksikan bahwa kasus penculikan warga Korea Selatan di Kamboja harus segera dipecahkan. Untuk melindungi jiwa warga Korea Selatan, Lee meminta kepada kementerian terkait untuk menyediakan segala sarana dan sumber yang dibutuhkan.Jubir Kim mengatakan bahwa pemerintah melaksanakan segala upaya diplomatik untuk mendapatkan kerja sama dari pemerintah Kamboja, serta akan melengkapi personel polisi untuk investigasi bersama dan pejabat Kedutaan Besar Korea Selatan untuk Kamboja.Selain itu, Kementerian Kehakiman juga akan membentuk jaringan kerja sama dengan negara anggota ASEAN untuk mencari kelompok penjahat di luar negeri.Untuk mencegah pengorbanan yang tidak diinginkan dan kejahatan serupa, tersedia periode khusus laporan mengenai orang hilang pada bulan Oktober ini.