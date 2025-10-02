Wakil PM Koo Yun-cheol ke AS Ikuti G20 dan Bahas Tarif

Photo : YONHAP News

Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Strategi dan Keuangan Korea Selatan Koo Yun-cheol bertolak ke Amerika Serikat pada hari Rabu (15/10) untuk berpartisipasi di Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral dari negara G20.Koo menghadiri Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral dari negara G20 serta sidang tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia yang digelar di Washington D.C mulai tanggal 15-18 Oktober waktu setempat.Selain itu, dia juga mengambil bagian di dalam dialog tingkat tinggi G7 dengan menerima undangan dari Kanada, negara presiden G7, serta juga berpartisipasi di rapat dari Komisi Keuangan IMF sebagai wakil dari negara anggota IMF.Secara terpisah, Koo juga mengatur jadwal pertemuan dengan Menteri Keuangan AS Scott Bessent. Koo akan membahas agenda-agenda yang lebih rinci mengenai negosiasi tarif dengan AS.