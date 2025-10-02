IMF Naikkan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Korsel 2025 Jadi 0,9 Persen

Photo : YONHAP News

Dana Moneter Internasional (IMF) sedikit menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Korea Selatan untuk tahun ini menjadi 0,9 persen.IMF menyampaikan proyeksi tersebut dalam laporan World Economic Outlook edisi Oktober pada Selasa (14/10), naik 0,1 poin persentase dari perkiraan Juli yang sebesar 0,8 persen.Lembaga itu tidak menyebutkan alasan spesifik di balik revisi kenaikan tersebut.Untuk tahun depan, IMF mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi Korea Selatan di angka 1,8 persen, sama seperti perkiraan pada Juli lalu.Sementara itu, proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun ini dinaikkan menjadi 3,2 persen dari 3 persen pada laporan Juli.