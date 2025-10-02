Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

309 Layanan Daring Pemerintah Korsel Pulih, Tingkat Pemulihan 43,6% Hingga Rabu Pagi

Write: 2025-10-15 11:21:08Update: 2025-10-15 11:47:01

Photo : YONHAP News

Sebanyak 309 layanan daring pemerintah Korea Selatan telah berhasil dipulihkan, lebih dari dua minggu setelah kebakaran di pusat data negara di kota Daejeon yang mengganggu 709 sistem administrasi pemerintahan.  

Menurut Markas Besar Penanggulangan Bencana dan Keselamatan Pusat, tingkat pemulihan keseluruhan telah mencapai 43,6 persen hingga Rabu (15/10) pukul 09.00 waktu setempat.  

Sistem yang baru dipulihkan meliputi sistem relai dan pemantauan terintegrasi milik Kantor Koordinasi Kebijakan Pemerintah, serta sistem dukungan peneliti milik Kementerian Sains, Teknologi, Informasi dan Komunikasi.  

Sebanyak 31 dari 40 sistem prioritas tertinggi pemerintah yang diklasifikasikan sebagai tingkat satu telah kembali beroperasi.  

Menteri Dalam Negeri Korea Selatan, Yun Ho-jung mengatakan dalam audit parlemen pada Selasa (14/10) bahwa pemerintah berencana memulihkan sistem terpenting tingkat satu dan dua pada akhir bulan ini, serta seluruh sistem hingga akhir tahun.
