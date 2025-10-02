Militer Korsel Kembali Menggali Makam Prajurit Perang Korea di DMZ

Photo : YONHAP News

Proyek penggalian kerangka jenazah prajurit yang gugur dalam Perang Korea di dalam Zona Demiliterisasi (DMZ) kembali dilanjutkan setelah tertunda selama sekitar tiga tahun.Kementerian Pertahanan Korea Selatan menyampaikan bahwa proyek penggalian jenazah di kawasan Baengma-goji, Cheorwon, Provinsi Gangwon, kembali dilaksanakan mulai Rabu (15/10). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya untuk meredakan ketegangan militer antara Korea Selatan dan Korea Utara.Kegiatan ini merupakan upaya untuk memulangkan jenazah para prajurit yang gugur dalam Perang Korea kepada keluarga, sekaligus langkah nyata untuk menjadikan Zona Demiliterisasi sebagai kawasan damai.Sebelumnya, kedua Korea menyepakati proyek percobaan penggalian bersama di kawasan Cheorwon, Provinsi Gangwon, berdasarkan Perjanjian Militer 19 September yang ditandatangani pada 2018.Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan tersebut, pihak Korea Selatan memulai penggalian jenazah di sisi selatan DMZ sejak April 2019. Namun, pihak Korea Utara tidak melakukan penggalian di sisi utara DMZ, sehingga kegiatan penggalian jenazah prajurit dilaksanakan secara sepihak oleh Korea Selatan.Kegiatan itu berhenti pada November 2022 karena alasan keamanan menyusul memburuknya situasi di Semenanjung Korea.