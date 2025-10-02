Wakil PM Korsel Koo Yun-cheol Dijadwalkan Bertemu Menteri Keuangan AS

Photo : YONHAP News

Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan Korea Selatan, Koo Yun-cheol akan menjelaskan kondisi ekonomi Korea Selatan saat bertemu dengan Menteri Keuangan AS, Scott Bessent di Washington.Di Bandara Internasional Incheon pada Rabu (15/10), sebelum berangkat ke AS, Koo menyampaikan bahwa meski jadwal pertemuan sangat padat, ia memiliki beberapa kesempatan untuk bertemu dengan Menteri Bessent. Pertemuan keduanya akan diatur di sela-sela agenda resmi kedua pihak.Apabila pertemuan itu terlaksana, kedua pihak diperkirakan akan membahas sejumlah agenda konkret, termasuk kerja sama swap mata uang serta negosiasi tarif antara kedua negara.Wakil PM Koo akan berada di Washington D.C. hingga tanggal 18 Oktober untuk menghadiri Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral dari negara G20, serta sidang tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia.