Korea Selatan Bujuk China untuk Meminimalkan Sanksi kepada Hanwha Ocean

Photo : YONHAP News

Pemerintah sedang berkomunikasi dengan China untuk meminimalkan dampak sanksi Beijing terhadap lima anak perusahaan Hanwha Ocean di AS terhadap Korea Selatan.Kantor Kepresidenan pada Selasa (14/10) mengatakan bahwa pemerintah telah mengaktifkan saluran perdagangan Korea Selatan-China untuk memantau situasi dan meminimalkan potensi kerusakan akibat sanksi tersebut.Kantor kepresidenan mengatakan akan mengevaluasi apakah sanksi tersebut akan berdampak pada proyek Make America Shipbuilding Great Again (MASGA), inisiatif Korea Selatan untuk mendukung kebangkitan industri galangan kapal AS.Dampak secara langsung diperkirakan terbatas, mengingat transaksi antara perusahaan yang menjadi sasaran dan entitas China relatif sedikit.Sebelumnya, China melarang perusahaan dan individu untuk melakukan bisnis, bekerja sama, atau terlibat dalam aktivitas apa pun yang melibatkan lima anak perusahaan Hanwha Ocean di AS.