Write: 2025-10-15 15:24:07Update: 2025-10-15 15:25:16

Industri Game Korea Selatan Bisa Dorong Penciptaan Lapangan Kerja

Photo : YONHAP News

Presiden Lee Jae Myung menegaskan komitmennya untuk mendorong pertumbuhan industri game menjadi sama pentingnya dengan pengembangan industri budaya.

Dalam pertemuan dengan para pelaku industri game pada Rabu (15/10), Presiden Lee mendengarkan langsung masukkan dari pelaku usaha. Presiden mengaku bahwa cenderung memandang game sebagai bentuk kecanduan, yang menjadikan hal tersebut sebagai hambatan perkembangan industri game.

Presiden Lee menekankan perlunya ada pembahasan lebih lanjut, apalagi industri ini berkontribusi besar dalam menciptakan lebih banyak lapangan kerja untuk anak muda.

Presiden Lee juga menyoroti perlunya perbaikan lingkungan kerja di industri game, termasuk masalah jam kerja yang berlebihan di kalangan pekerja. Ia memaparkan bahwa masalah serupa tidak seharusnya hanya diserahkan pada moral dan etika, melainkan perlu dijamin secara sistematis melalui kebijakan yang lebih kuat.

Pengembangan industri game juga bisa dilakukan dengan upaya ekspor sehingga industri game bisa menjadi terobosan baru pertumbuhan ekonomi untuk mengatasi berbagai persoalan ekonomi masyarakat.
