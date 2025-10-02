Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Cari

Korean
Cari

Bahasa Indonesia

About KBS Go to KBS
Go Top

Ekonomi

KOSPI Ditutup Dengan Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah

Write: 2025-10-15 16:22:13Update: 2025-10-15 16:30:22

KOSPI Ditutup Dengan Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah

Photo : YONHAP News

Indeks Harga Saham Gabungan Korea (KOSPI) pada sesi perdagangan Rabu (15/10) ditutup pada level 3.657,28, naik 95,47 poin atau 2,68 persen dibandingkan angka penutupan perdagangan sebelumnya. 

Indeks KOSPI kembali menembus level 3.600, dan menutup sesi perdagangan Rabu dengan rekor penutupan tertinggi sepanjang sejarah. Padahal saat ini, Korea Selatan tengah mengalami kekhawatiran atas memanasnya kembali ketegangan dagang antara AS dan China. 

KOSDAQ yang didominasi perusahaan teknologi ikut mengalami kenaikan 16,76 poin atau 1,98 persen, ditutup di level 864,72. 

Di pasar valuta asing, nilai tukar mata uang won menguat 9,7 won terhadap dolar AS, dan mengakhiri perdagangan pada angka 1.421,3 won per dolar.
List

Pilihan Editor

Close

Situs kami menggunakan cookie dan teknologi lainnya untuk memberikan Anda layanan yang lebih baik. Dengan terus menggunakan situs ini, Anda menyetujui penggunaan teknologi ini dan kebijakan kami. Detail >