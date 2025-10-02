KOSPI Ditutup Dengan Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah

Photo : YONHAP News

Indeks Harga Saham Gabungan Korea (KOSPI) pada sesi perdagangan Rabu (15/10) ditutup pada level 3.657,28, naik 95,47 poin atau 2,68 persen dibandingkan angka penutupan perdagangan sebelumnya.Indeks KOSPI kembali menembus level 3.600, dan menutup sesi perdagangan Rabu dengan rekor penutupan tertinggi sepanjang sejarah. Padahal saat ini, Korea Selatan tengah mengalami kekhawatiran atas memanasnya kembali ketegangan dagang antara AS dan China.KOSDAQ yang didominasi perusahaan teknologi ikut mengalami kenaikan 16,76 poin atau 1,98 persen, ditutup di level 864,72.Di pasar valuta asing, nilai tukar mata uang won menguat 9,7 won terhadap dolar AS, dan mengakhiri perdagangan pada angka 1.421,3 won per dolar.