Bessent Perkirakan Perjanjian Investasi dengan Korsel Selesai dalam 10 Hari

Write: 2025-10-16 09:47:34Update: 2025-10-16 09:51:40

Photo : YONHAP News

Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent mengatakan bahwa persoalan investasi Korea Selatan senilai 350 miliar dolar mungkin akan mencapai kesepakatan dalam 10 hari ke depan.

Bessent menyampaikan hal tersebut pada Rabu (15/10) saat konferensi pers di Washington D.C. Bessent yakin bahwa perbedaan tersebut dapat diselesaikan. Kedua pihak juga sedang berdiskusi untuk memperkecil perbedaan pendapat terkait paket investasi dan diharapkan selesai dalam 10 hari ke depan.

Namun mengenai permintaan Korea Selatan soal swap mata uang, Bessent mengatakan bahwa masalah tersebut merupakan wewenang Bank Sentral Amerika. Bessent juga menambahkan bahwa jika dia menjadi ketua Federal Reserve, Korea Selatan sudah memiliki fasilitas pertukaran mata uang seperti dengan Singapura.

Selama wawancara dengan CNBC pada hari yang sama, Bessent mengatakan bahwa Washington hampir menyelesaikan negosiasi perdagangan dengan Seoul, mencatat bahwa kedua belah pihak sedang merinci detail perjanjian supaya tidak memiliki celah hukum.
