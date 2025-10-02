Tim Gabungan Korsel Tiba di Kamboja, Percepat Penyelidikan dan Pemulangan Warga

Photo : YONHAP News

Tim gabungan dari pemerintah Korea Selatan yang menangani penculikan dan penyekapan warga telah tiba di Kamboja pada Rabu (15/10).Tim dipimpin oleh Wakil Menteri Luar Negeri Kim Jin-a dan beranggotakan pejabat dari Kepolisian Nasional, Kementerian Kehakiman, serta Badan Intelijen Nasional.Kim telah meminta otoritas Korea Selatan dan Kamboja untuk bekerja sama menyelesaikan masalah tersebut. Apalagi kasus penculikan ini sudah membuat seorang perempuan warga Korea Selatan berusia 30-an meninggal dunia di dekat perbatasan Vietnam.Polisi akan bekerja sama dengan Lembaga Ilmu Forensik Nasional korea untuk mengotopsi jenazah seorang mahasiswa Korea Selatan, yang meninggal akibat penyiksaan.Selain itu, tim juga akan memprioritaskan pembahasan mengenai pemulangan 61 warga Korea Selatan yang ditahan oleh otoritas setempat, khususnya mereka yang telah diterbitkan surat perintah penangkapan. Mereka ditargetkan dipulangkan ke Korea Selatan akhir pekan ini.Wakil Menteri Kim juga dijadwalkan mengunjungi Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, dan Komite Penanggulangan Penipuan Daring Kamboja mulai Kamis (16/10) untuk melanjutkan pembahasan.