Pemimpin Perusahaan Besar Korsel Berencana Bertemu Presiden Trump

Photo : YONHAP News

Sejumlah pemimpin perusahaan terkemuka di Korea Selatan telah berangkat ke Amerika Serikat atas undangan dari Ketua SoftBank, Song Jung-eui atau Masayoshi Son, sehubungan dengan proyek pembangunan infrastruktur kecerdasan buatan (AI) yang dinamakan "Stargate." Pemimpin yang diundang berasal dari perusahaan Samsung, SK, Hyundai Motor, dan LG.Saat ini, Ketua Samsung Electronics Lee Jae-yong dan Ketua Hyundai Motor Group Chung Eui-sun, sedang berada di Jepang untuk menghadiri dialog ekonomi trilateral Korea Selatan-AS-Jepang. Keduanya diperkirakan akan melanjutkan perjalanan ke AS.Ketua SK Group Chey Tae-won berangkat ke AS pada Kamis (16/10) dan Ketua LG Koo Kwang-mo akan bergabung.Son telah mengatur pertemuan golf antara para pemimpin empat grup besar Korea Selatan dengan Presiden AS Donald Trump. Para pemimpin perusahaan Korea Selatan diperkirakan membahas kerja sama dalam proyek Stargate sekaligus memberikan dukungan terhadap negosiasi tarif bilateral yang sedang berlangsung.Kunjungan para pengusaha tersebut bertepatan dengan perjalanan Kepala Staf Kebijakan Kantor Kepresidenan, Kim Yong-beom dan Menteri Perdagangan, Industri, dan Energi, Kim Jung-gwan ke Washington D.C. untuk membahas tindak lanjut perundingan tarif antara Korea Selatan dan AS.