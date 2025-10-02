Forum Investasi APEC Digelar di Gyeongju Menjelang KTT

Photo : YONHAP News

Forum bisnis internasional digelar di Gyeongju, Korea Selatan pada 16-17 Oktober untuk membahas perluasan investasi antarnegara anggota APEC.Pemerintah Provinsi Gyeongsang Utara dan Kota Gyeongju serta KOTRA membuka "Forum Investasi Negara Anggota APEC dan Provinsi Gyeongsang Utara 2025" di Hotel Hilton Gyeongju selama dua hari mulai tanggal 16 Oktober.Forum diikuti sekitar 300 peserta hadir, termasuk 120 perwakilan dari pemerintah, lembaga, dan perusahaan dari 13 negara anggota APEC serta 180 perwakilan dari 130 perusahaan Korea Selatan.Forum itu bertujuan untuk memperluas investasi timbal balik dan memperkuat kerja sama industri menjelang KTT APEC.Sejumlah topik dibahas dalam forum adalah lingkungan investasi masing-masing negara untuk menarik investor, kebijakan pengembangan industri canggih seperti semikonduktor, baterai sekunder, bioindustri, dan mobil masa depan, serta insentif pajak bagi perusahaan asing.Selain pengembangan industri, pertemuan konsultasi tatap muka juga disediakan. Konsultasi berupa ekspansi bisnis ke luar negeri, konsultasi hukum, pajak dan ketenagakerjaan yang melibatkan perusahaan domestik dan anggota APEC.Pada 17 Oktober, akan diadakan program kunjungan ke perusahaan-perusahaan utama di wilayah tersebut dan situs-situs budaya.Gubernur Gyeongsang Utara Lee Cheol-woo berharap forum ini bisa menjadi "Kompetisi Investasi Gyeongsang Utara Pasca-APEC." Ia juga menawarkan peluang menarik bagi investor global berdasarkan industri canggih dan energi ramah lingkungan sebagai penggerak pertumbuhan masa depan, dan mendukung Gyeongsang Utara menjadi pusat investasi utama di kawasan Asia-Pasifik.