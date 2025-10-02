Pemerintah Korsel Memandang Positif Negosiasi Perdagangan dengan AS

Photo : YONHAP News

Kepala Kebijakan Kantor Kepresidenan, Kim Yong-beom dan Menteri Perdagangan, Industri, dan Energi, Kim Jung-kwan berangkat ke Amerika Serikat pada Kamis (16/10) untuk menindaklanjuti negosiasi tarif Korea Selatan dan AS.Sebelum berangkat dari Bandara Incheon, Kim menyatakan pandangan positif terkait pernyataan Menteri Keuangan AS Bessent yang menyebut negosiasi tarif sudah memasuki tahap akhir dan laporan media yang mengatakan MOU final sedang dalam tahap penyuntingan.Mengenai waktu kunjungannya, Kim menyebutkan kunjungannya bertepatan dengan Pertemuan Tahunan IMF dan Bank Dunia.Ia juga mengatakan momen ini tepat untuk persiapan KTT APEC serta pertemuan puncak Korea Selatan dan AS.Kim menambahkan bahwa ia ikut berangkat untuk menyelaraskan posisi dan mempercepat negosiasi karena para menteri terkait sedang berada di Washington, termasuk jadwal pertemuan Menteri Kim Jung-kwan dengan Menteri Perdagangan AS.Sehari sebelumnya, pada Rabu (15/10) Wakil Perdana Menteri Koo Yun-cheol juga telah berangkat ke AS.Sebelumnya, Menteri Keuangan Bessent mengonfirmasi bahwa negosiasi dengan Korea Selatan berada pada tahap akhir meskipun ada 'duri' dalam detailnya yang sedang diselesaikan.Namun, Presiden AS Donald Trump dalam konferensi pers di Gedung Putih pada Rabu (15/10) waktu setempat kembali mengklaim bahwa Korea Selatan telah setuju membayar investai senilai 350 miliar dolar AS 'di muka' sebagai bagian dari kesepakatan perdagangan kedua negara.