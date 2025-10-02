45,7% Layanan Online Pemerintahan Telah Pulih Pasca Kebakaran

Photo : YONHAP News

Menteri Dalam Negeri Yun Ho-jung telah berjanji untuk merombak manajemen sistem informasi pemerintah untuk mencegah gangguan besar lainnya pasca kebakaran yang melumpuhkan layanan pemerintah secara online bulan lalu.Hal tersebut disampaikan Menteri Yun pada hari Kamis (16/10) saat memimpin sebuah pertemuan di Markas Pusat Penanggulangan Bencana dan Keselamatan di Seoul.Berdasarkan data, 324 dari 709 layanan online pemerintah yang terkena dampak kebakaran di Layanan Sumber Informasi Nasional telah dipulihkan pada pukul 6 pagi hari Kamis, sehingga tingkat pemulihan menjadi 45,7%.Tingkat pemulihan untuk 40 sistem prioritas tertinggi pemerintah mencapai 77,5%.Menteri Yun mengatakan bahwa pemerintah bertujuan untuk memulihkan 289 sistem, termasuk sistem Kelas 1 dan 2 yang menjadi prioritas utama, pada akhir bulan.