Trump dan Xi Jinping Berpotensi Bertemu di Korsel Akhir Oktober

Write: 2025-10-16 14:28:31Update: 2025-10-16 14:34:57

Photo : YONHAP News

Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping kemungkinan besar  akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Korea Selatan pada akhir bulan ini bertepatan dengan KTT APEC di Gyeongju. 
 
Berdasarkan informasi yang diterima pada Kamis (16/10), pemerintah Korea Selatan sedang melakukan koordinasi final dengan AS dan China untuk mengatur kunjungan kedua pemimpin sebagai kunjungan resmi kenegaraan.
 
Trump diperkirakan akan berada di Korea Selatan selama 29-30 Oktober untuk menghadiri KTT Korea Selatan dan AS dan jamuan kenegaraan.
 
Sementara Xi Jinping kemungkinan akan tiba pada 30 Oktober untuk mengikuti KTT Korea Selatan dan China dan menghadiri jamuan serupa. 
 
Dengan demikian, kedua pemimpin negara adidaya itu akan mengunjungi Korea Selatan berselang satu hari.
 
Kunjungan kenegaraan kali ini dilakukan di Gyeongju, yang merupakan lokasi penyelenggaraan KTT APEC.
 
Sementara itu, pertemuan puncak AS dan China yang sebelumnya diperkirakan akan berlangsung di sela-sela APEC belum bisa dipastikan karena ketegangan perdagangan yang kembali meningkat. Namun, kemungkinan pertemuan pada 30 Oktober masih terbuka.
 
Di sisi lain, kunjungan Menteri Luar Negeri China Wang Yi yang sebelumnya diharapkan akan tiba lebih awal untuk persiapan kunjungan Xi kemungkinan besar tidak akan terwujud karena agenda politik domestik di Beijing. Sebagai gantinya, pejabat setingkat wakil menteri mungkin akan dikirim ke Korea Selatan.
