Menkeu AS: Negosiasi Perdagangan Korsel-AS Sudah di Tahap Akhir

Negosiasi perdagangan Korea Selatan dan Amerika Serikat, yang telah berlangsung selama dua setengah bulan kini mendekati tahap akhir. Perbedaan pendapat mengenai cara investasi Korea Selatan di AS telah banyak menemukan titik tengah.Menteri Keuangan AS, Scott Bessent menyatakan bahwa pihaknya berupaya menyelesaikan negosiasi perdagangan dengan Korea Selatan dan terus berdialog dengan pihak Korea Selatan. Bessent memperkirakan hasilnya akan keluar dalam waktu sepuluh hari ke depan.Pada bulan Juli lalu, kedua negara telah mencapai kesepakatan perdagangan secara garis besar, tapi masih ada perbedaan pendapat mengenai cara pelaksanaan investasi Korea Selatan sebesar 350 miliar dolar AS ke Negeri Paman Sam yang dijanjikan oleh pemerintah Korea Selatan.Wakil Perdana Menteri Korea yang juga Menteri Keuangan, Koo Yun-cheol yang sedang berada di AS untuk menghadiri Pertemuan Tahunan IMF dan Bank Dunia juga menyatakan bahwa kedua negara sedang melakukan penyesuaian dengan cepat dalam negosiasi perdagangan.Koo juga menyampaikan pandangan positif mengenai kemungkinan perjanjian swap mata uang antara Korea Selatan dan AS, yang berfungsi sebagai mekanisme pengaman pasar valuta asing.Diperkirakan bahwa Presiden Korea Selatan dan Presiden AS akan menyelesaikan negosiasi tarif secara resmi dalam KTT APEC di Gyeongju pada akhir bulan ini.