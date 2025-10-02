“Pekan Budaya Hanbok 2025” Digelar 21-26 Oktober di Seluruh Wilayah Korsel

Photo : YONHAP News

Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata bersama Yayasan Kerajinan dan Desain Budaya Korea akan menyelenggarakan “Pekan Budaya Hanbok 2025” di seluruh negeri dari tanggal 21-26 Oktober.Tahun ini merupakan penyelenggaraan Pekan Budaya Hanbok ke-8. Tema tahun ini adalah “Modern Hanbokpan, the Center of K-Culture” untuk terus mengembangkan budaya Hanbok dan memadukan keindahan tradisional dengan sentuhan kontemporer.Pada tanggal 21 Oktober, acara peringatan Pekan Budaya Hanbok akan diadakan di Lapangan Situs Sejarah Uijeongbu-ji, Jongno-gu, Seoul.Acara tersebut akan menampilkan upacara penghargaan untuk tokoh berjasa di bidang Hanbok, peragaan busana Hanbok.Sebanyak 36 model, termasuk atlet figure skating Cha Jun-hwan, akan tampil di panggung peragaan busana. Selain itu, tim tari “HolyBang” juga akan memberikan pertunjukan dengan mengenakan Hanbok.Berbagai acara seperti pengalaman mencoba Hanbok, forum, dan pasar loak juga akan diselenggarakan di berbagai wilayah.Jika mengenakan hanbok saat berkunjung ke tempat rekreasi seperti Lotte World dan beberapa tempat budaya selama Pekan Hanbok, para pengunjung akan mendapatkan potongan harga tiket atau masuk gratis.