Mahkamah Agung Korsel Mengembalikan Kasus Perceraian Pimpinan SK

Photo : YONHAP News

Mahkamah Agung membatalkan keputusan pengadilan yang lebih rendah atas perceraian terkenal antara Ketua SK Group, Chey Tae-won dan Roh Soh-yeong, direktur Art Center Nabi.Otoritas peradilan tertinggi mengirimkan kasus ini kembali ke Pengadilan Tinggi Seoul untuk ditinjau pada pukul 10.00 pada Kamis (16/10) setelah mempertimbangkan kasus ini selama lebih dari satu tahun.Chey mengumumkan niatnya untuk menceraikan Roh pada tahun 2015, mengakui keberadaan seorang anak yang lahir di luar nikah.Kepala SK mengupayakan penyelesaian dua tahun kemudian, tetapi negosiasi dengan pihak Roh akhirnya gagal, dan dia mengajukan gugatan pada tahun 2019.Pada bulan Desember 2022, Pengadilan Keluarga Seoul memerintahkan Chey untuk membayar 100 juta won, atau sekitar 70 ribu-500 dolar AS, dalam bentuk tunjangan dan 66,5 miliar won dalam bentuk tunai sebagai bagian dari pembagian harta gono-gini.Pada bulan Mei tahun lalu, pengadilan banding memerintahkan Chey untuk membayar Roh sebesar 1,38 triliun won dalam bentuk pembagian harta gono-gini dan tunjangan sebesar 2 miliar won.