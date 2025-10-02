Nilai Tukar Mata Uang Won Menguat 3,4 Won Terhadap dolar AS

Photo : YONHAP News

Nilai tukar mata uang won terhadap dolar AS turun ke kisaran 1.410 won pada Kamis (16/10), mata uang Korea Selatan menguat 3,4 won. Penguatan ini terdorong oleh meningkatnya ekspektasi tercapainya kesepakatan perdagangan antara Korea Selatan dan Amerika Serikat.Penurunan ini terjadi di tengah meningkatnya harapan bahwa negosiasi tarif Korea Selatan dan AS akan segera mencapai kesepakatan setelah delegasi Korea Selatan mengunjungi Washington D.C. untuk menyelesaikan pembahasannya.Wakil Perdana Menteri yang juga merupakan Menteri Keuangan, Koo Yun-cheol menyatakan bahwa kedua negara kini berada dalam penyesuaian akhir. Menteri Keuangan AS, Scott Bessent juga mengisyaratkan bahwa kesepakatan perdagangan dapat tercapai dalam 10 hari ke depan.Arus masuk modal asing ke pasar saham Korea Selatan juga memberikan tekanan penurunan pada nilai tukar.Indeks Harga Saham Gabungan Korea (KOSPI) ditutup pada 3.748,37, naik 91,09 poin atau 2,49% dibandingkan angka penutupan perdagangan sebelumnya dan mencetak rekor tertinggi selama dua hari berturut-turut.Investor asing tercatat melakukan pembelian bersih sekitar 652,8 miliar won di pasar saham utama pada hari yang sama.