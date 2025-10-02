Presiden Donald Trump Kunjungi Korea Selatan pada 29-30 Oktober

Photo : YONHAP News

Kantor Kepresidenan Korea Selatan menyatakan bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump diperkirakan mengunjungi Korea Selatan pada 29-30 Oktober untuk menghadiri KTT APEC di Gyeongju.Dalam konferensi pers pada Kamis (16/10), Penasihat Keamanan Nasional Korea Selatan, Wi Sung-lac menyatakan Presiden Trump diperkirakan tiba pada tanggal 29 dan akan berada di Korea Selatan hingga tanggal 30 Oktober.Ia menambahkan, selama berada di Korea Selatan, Trump akan menggelar KTT Korea Selatan dan AS. Jika memungkinkan, KTT AS dan China juga akan diadakan selama masa kunjungannya tersebut.Wi menekankan bahwa rincian jadwal belum dapat dipastikan karena jadwal kunjungan presiden bisa berubah dan harus memerhatikan masalah keamanan.Sementara itu, sebelum KTT APEC di Gyeongju, Presiden Lee Jae Myung akan menghadiri KTT ASEAN di Malaysia dan isu kasus penculikan dan penyekapan warga Korea Selatan di Kamboja kemungkinan besar dapat dibahas.Menurut Wi, pembahasan isu di dalam forum multilateral cukup efektif karena banyaknya negara yang terlibat.