Politik

Write: 2025-10-17 09:12:10Update: 2025-10-17 09:36:27

Sejumlah Menteri Bahas Kerja Sama Pembuatan Kapal AS di Gedung Putih

Photo : YONHAP News

Pejabat tinggi Korea Selatan mengunjungi Gedung Putih untuk membahas kerjasama bilateral pembuatan kapal, yang menjadi bagian penting dari janji investasi Seoul sebesar 350 miliar dolar di Amerika Serikat. 

Kepala Staf Kebijakan Presiden Kim Yong-bum dan Menteri Industri Kim Jung-kwan pada Kamis (16/10) bertemu dengan Russell Vought, Direktur Kantor Manajemen dan Anggaran di Gedung Putih.

Menteri Perdagangan Yeo Han-koo juga ikut serta dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 50 menit.

Setelah pertemuan, menteri industri mengatakan bahwa kedua belah pihak mengadakan pembicaraan ‘konstruktif’ mengenai berbagai hal terkait proyek ‘Make American Shipbuilding Industry Great Again’ (MASGA), inisiatif Korea Selatan untuk membantu membangun kembali sektor industri kapal AS sebagai bagian dari kesepakatan perdagangan yang dicapai pada Juli.

Sebelum pertemuan, pejabat kepresidenan mengatakan bahwa Kantor Manajemen dan Anggaran memainkan peran kunci dalam proyek-proyek industri kapal AS, menambahkan bahwa kunjungan tersebut bertujuan untuk bertukar pandangan mengenai pentingnya kerja sama industri kapal antara Seoul dan Washington.  

Menteri Kim diperkirakan akan bertemu dengan Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick untuk melanjutkan negosiasi menuju kesepakatan akhir.
