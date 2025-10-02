Korut dan China Berkomunikasi untuk Jaga Stabilitas Kawasan dan Dunia

Photo : YONHAP News

Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) pada Jumat (17/10) melaporkan bahwa Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, telah mengirimkan surat kepada Presiden China Xi Jinping untuk menyampaikan rasa terima kasih atas ucapan selamat yang dikirim Xi dalam rangka peringatan 80 tahun berdirinya Partai Buruh Korea.Dalam surat balasan yang dikirim pada Kamis (16/10), Pemimpin Kim mengatakan bahwa melalui perayaan di bulan Oktober ini, ia kembali merasakan persahabatan yang istimewa serta dukungan yang tak tergoyahkan dari Presiden Xi, Partai, dan rakyat China terhadap Partai dan rakyat Korea Utara.Kim juga menegaskan bahwa sikap konsisten dari Partai dan pemerintah Korea Utara adalah untuk mewarisi dengan baik tradisi hubungan persahabatan dan kerja sama antara Pyongyang dan Beijing, serta terus memperkuat dan mengembangkannya sesuai dengan tuntutan era baru.Ia menambahkan bahwa ke depan, Korea Utara akan terus bekerja sama dengan China untuk mewujudkan cita-cita sosialisme, mendorong perkembangan hubungan persahabatan serta berkontribusi bagi kesejahteraan rakyat dan menjaga stabilitas di kawasan maupun dunia.Hubungan antara Korea Utara dan China yang sempat merenggang, kini kembali menunjukkan penguatan komunikasi, menyusul kunjungan Pemimpin Kim Jong-un ke Beijing pada 3 September lalu untuk menghadiri parade Hari Kemenangan serta menggelar pertemuan puncak dengan Presiden Xi Jinping.