Internasional Korsel dan Jepang Perkuat Kemitraan Menuju Kemakmuran Bersama di Masa Depan

Dunia usaha Korea Selatan dan Jepang menggelar pembahasan untuk memperkuat kemitraan masa depan, bertepatan dengan peringatan 60 tahun hubungan diplomatik antara kedua negara.



Pertemuan dihadiri oleh Federasi Pengusaha Korea (FKI) bersama Federasi Bisnis Jepang di Tokyo, pada Kamis (16/10).



Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak menyerukan agar momentum 60 tahun kerja sama dapat dilanjutkan menuju 60 tahun lompatan baru, demi mencapai kemakmuran bersama di masa depan.



Kedua pihak juga membahas berbagai langkah untuk memperkuat kerja sama antara kedua negara di sejumlah bidang, termasuk lingkungan dan energi, penanganan penurunan angka kelahiran serta penuaan penduduk, hingga sektor budaya dan startup.



Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba menyatakan kedua negara banyak menghadapi tantangan bersama, sehingga ia menegaskan supaya Korea Selatan dan Jepang bersama-sama mencari solusinya. Solusi kedua negara diharapkan tidak hanya berkontribusi bagi Asia, tetapi juga bagi perdamaian dan stabilitas dunia.