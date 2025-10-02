Survei: Mayoritas Masyarakat Korsel Optimis Terhadap Potensi Kecerdasan Buatan

Photo : YONHAP News

Masyarakat Korea Selatan menjadi yang paling optimistis terhadap perkembangan kecerdasan buatan (AI).Kesadaran dan ekspektasi yang tinggi masyarakat Korea Selatan terhadap AI tercermin dari hasil jajak pendapat dari lembaga survei Amerika Serikat, Pew Research Center yang dirilis pada Rabu (15/10).Survei menunjukan bahwa 16 persen responden asal Korea Selatan khawatir akan perkembangan AI, 22 persen responden menaruh harapan, dan 61 persen memiliki rasa khawatir dan harapan yang seimbang.Di antara 25 negara yang disurvei, hanya dua negara, yakni Korea Selatan dan Israel yang menunjukkan tingkat harapan terhadap AI lebih tinggi dibandingkan tingkat kekhawatiran.Negara yang paling pesimistis terhadap kecerdasan buatan adalah Amerika Serikat, dengan 50 persen responden menyatakan kekhawatiran dan hanya 10 persen yang menyatakan harapan terhadap peningkatan penggunaan AI.Tingkat kekhawatiran terhadap AI cenderung lebih tinggi di kalangan perempuan, kelompok usia lanjut, serta responden dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki, kelompok muda, dan mereka yang berpendidikan tinggi.Survei ini dilakukan terhadap lebih dari 28 ribu responden berusia 18 tahun ke atas di 25 negara.