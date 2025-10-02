Pebulu Tangkis Korsel Ahn Se-young Terpilih jadi Anggota Komisi Atlet BWF

Photo : YONHAP News

Juara Olimpiade Paris 2024 An Se-young dari Korea Selatan, telah terpilih sebagai anggota baru Komisi Atlet Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF).Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) pada Kamis (16/10) secara resmi mengumumkan anggota baru Komisi Atlet BWF yang akan bertugas untuk periode November 2022 hingga November 2029.Selain An Se-young, atlet Mesir Doha Hany, Jia Yi Fan asal Tiongkok, Debora Jille dari Belanda, serta Pusarla V. Sindhu asal India juga terpilih sebagai anggota baru Komisi Atlet BWF.Komisi Atlet berperan sebagai badan penasihat resmi bagi Dewan BWF, memberikan pandangan dan masukan mengenai berbagai isu penting termasuk aturan dan regulasi, kesejahteraan atlet, serta peningkatan lingkungan bermain di turnamen internasional.Untuk pertama kalinya menjabat sebagai anggota Komisi Atlet, An akan mewakili para pemain bulu tangkis di seluruh dunia dan bekerja sama erat dengan BWF guna melindungi hak serta kepentingan atlet, sekaligus berkontribusi bagi pengembangan olahraga bulu tangkis global.