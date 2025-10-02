Korsel dan AS Lanjutkan Negosiasi Intensif Terkait Tarif dan Perdagangan Bilateral

Photo : YONHAP News

Sejumlah pejabat tingkat tinggi pemerintah Korea Selatan telah mengunjungi Amerika Serikat pada Kamis (16/10) untuk terlibat dalam negosiasi intensif dengan pihak Washington.Di tengah percepatan pembahasan lanjutan terkait tarif dan kerja sama perdagangan antaraKorea Selatan dan Amerika Serikat, perhatian kini tertuju pada kemungkinan tercapainya kesepakatan final dalam pertemuan puncak kedua negara di sela-sela KTT APEC yang akan dibuka di Gyeongju pada tanggal 31 Oktober mendatang.Menteri Industri Korea Selatan Kim Jung-kwan, bersama Kepala Staf Kebijakan Presiden Kim Yong-bum dan Menteri Perdagangan Yeo Han-koo pada Kamis bertemu dengan Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick untuk melakukan pembicaraan selama sekitar dua jam.Menteri Kim bertemu kembali dengan Menteri Howard Lutnick kurang dari dua minggu setelah pertemuan sebelumnya di New York pada 4 Oktober.Pertemuan kali ini berlangsung di tengah sinyal adanya upaya kedua pihak untuk menemukan titik temu setelah sebelumnya menunjukkan perbedaan pendapat cukup besar terkait perincian paket investasi senilai 350 miliar dolar AS atau sekitar 500 triliun won.Kepala Staf Kebijakan Presiden Kim Yong-beom mengatakan saat ini kedua negara sedang bernegosiasi dengan konstruktif. Pemerintah akan berupaya semaksimal mungkin agar perundingan ini dapat diselesaikan dengan hasil yang menguntungkan bagi kepentingan nasional Korea Selatan.Ketiga pejabat tinggi pemerintah Korea Selatan mengadakan pertemuan dengan Russell Vought, Direktur Kantor Manajemen dan Anggaran di Gedung Putih pada hari Kamis untuk membahas kerja sama bilateral bidang pembuatan kapal.Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan Korea Selatan, Koo Yun-cheol, pun tiba di AS sehari sebelumnya dan saat ini memberikan dukungan bagi jalannya negosiasi dari sisi koordinasi kebijakan.