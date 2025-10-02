Hyundai Motor Hadirkan Fasilitas Daur Ulang di Bekasi, Indonesia

Photo : YONHAP News

Hyundai Motor Company mengumumkan pada Jumat (17/10) bahwa pihaknya baru saja menggelar upacara peresmian Pabrik daur ulang sampah plastik (Waste Recycling Workshop Center) di Bekasi, Jawa Barat, Indonesia.Ini merupakan bentuk komitmen Hyundai Motor Company menghadapi isu lingkungan. Pabrik daur ulang ini menjadi yang kedua setelah pertama kali didirikan pada tahun 2022.Fasilitas daur ulang tersebut akan menjalankan berbagai kegiatan, termasuk edukasi lingkungan bagi warga setempat, dan memiliki akses lebih mudah untuk menjual, mencuci dan mengolah sampah plastik menjadi bahan daur uang yang bisa dipasok ke industri.Koperasi masyarakat lokal turut dilibatkan dalam pengelolaan fasilitas ini, sementara pendapatan yang diperoleh akan dikembalikan untuk mendukung keberlanjutan dan stabilitas operasional fasilitas tersebut.Hyundai Motor Company, bekerja sama dengan organisasi Good Neighbors, akan membantu pembentukan koperasi masyarakat setempat, perekrutan tenaga kerja, serta pelatihan operasional. Selain itu, bersama lembaga penyedia bahan baku plastik daur ulang lokal, perusahaan juga akan menyelenggarakan program edukasi daur ulang bagi penduduk.Seorang pejabat Hyundai Motor Company menyampaikan bahwa selain menciptakan lapangan kerja, keberadaan pabrik daur ulang itu juga diharapkan mampu memperkuat ekonomi sirkular di tingkat masyarakat, dengan memanfaatkan limbah sebagai sumber daya utama.