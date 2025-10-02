Korea Selatan Bahas Hubungan Bilateral dan Kemitraan Ekonomi dengan Thailand

Photo : YONHAP News

Presiden Lee Jae Myung berbincang melalui sambungan telepon dengan Perdana Menteri Thailand, yang berfokus pada hubungan bilateral kedua negara.Juru bicara kepresidenan Kim Nam-joon mengumumkan bahwa percakapan telepon antara Lee dan Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul berlangsung pada Kamis (17/10).Kim mengatakan para pemimpin telah sepakat untuk bekerja sama menyelesaikan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif, yang saat ini sedang dalam negosiasi.Kedua pemimpin sepakat bahwa hubungan bilateral telah berkembang secara signifikan di bidang perdagangan, investasi, dan pertukaran antarmasyarakat.Mereka berjanji untuk mengejar kerja sama yang saling menguntungkan di bidang pertahanan, keuangan digital, dan infrastruktur guna memperkuat kemitraan strategis kedua negara.