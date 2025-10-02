Korsel Perkuat Persiapan Transportasi bagi 20 Ribu Peserta KTT APEC

Photo : YONHAP News

Menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) di Gyeongju, pemerintah menyiapkan sarana transportasi untuk delegasi dan peserta dari berbagai negara.Otoritas terkait kini tengah meninjau secara intensif rencana transportasi yang telah disusun, dengan fokus pada dua jalur utama, yakni rute dari Bandara Gimhae menuju kawasan Bomun di Gyeongju, serta jalur dari Bandara Incheon menuju stasiun kereta cepat KTX Gyeongju.Berbagai skenario juga telah dipersiapkan guna meminimalkan kemungkinan hambatan selama pelaksanaan KTT APEC.Menurut otoritas pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Gyeongsang Utara pada Jumat (17/10), jumlah peserta yang akan menggunakan layanan transportasi selama pelaksanaan KTT APEC diperkirakan mencapai sekitar 20 ribu orang.Pemerintah berencana menyediakan layanan transportasi yang disesuaikan dengan lokasi, jadwal, serta kelompok peserta agar proses kedatangan dan keberangkatan para kepala negara, delegasi, serta partisipan kegiatan berjalan lancar tanpa hambatan.Dalam rangka menyambut para wisatawan mancanegara yang akan datang ke Korea Selatan untuk menghadiri KTT APEC, pemerintah menambah jumlah bahasa yang tersedia di situs web multibahasa resmi dan memasang tambahan 230 loker bagasi di dalam kereta.Para petugas keselamatan khusus akan ditempatkan di dalam kereta cepat KTX selama periode KTT untuk keamanan perjalanan selama konferensi berlangsung.Untuk memastikan kelancaran transportasi udara selama KTT APEC, otoritas terkait akan memantau secara real-time penugasan bandara dan area parkir pesawat yang digunakan oleh pesawat kenegaraan maupun jet pribadi milik kalangan bisnis, serta menyiapkan langkah tanggap darurat untuk mengantisipasi situasi tak terduga.Selain itu, layanan shuttle bus akan dioperasikan di 25 rute yang menghubungkan bandara, stasiun, dan titik-titik utama di Gyeongju guna memenuhi kebutuhan transportasi para peserta. Layanan ini dijadwalkan mulai beroperasi pada 25 Oktober mendatang.Kepolisian memperkirakan akan terjadi peningkatan volume kendaraan di sejumlah ruas jalan utama, termasuk kawasan Bomun, selama pelaksanaan KTT APEC. Oleh karena itu, langkah pembatasan lalu lintas akan diterapkan untuk mengurangi kepadatan kendaraan.Namun, pihak kepolisian menegaskan bahwa pembatasan tidak akan diberlakukan secara menyeluruh, melainkan dilakukan secara sementara dan hanya jika diperlukan.