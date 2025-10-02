Pengunjung Museum Nasional Korea Raih Rekor Tertinggi, Lebih dari 5 Juta Orang

Photo : YONHAP News

Jumlah pengunjung Museum Nasional Korea tahun ini untuk pertama kalinya melampaui angka lima juta orang.Museum Nasional Korea pada Jumat (17/10) menyampaikan bahwa jumlah pengunjung yang datang mulai 1 Januari sampai 15 Oktober tahun ini tercatat sementara sebanyak 5.016.382 orang.Dari total tersebut, 4.830.677 merupakan pengunjung domestik, sementara 185.705 lainnya adalah wisatawan mancanegara.Jumlah tersebut meningkat 69,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yakni Januari hingga Oktober 2024, yang mencatat 2.955.789 pengunjung.Ini merupakan pertama kalinya sejak berdirinya museum pada tahun 1945, jumlah pengunjung tahunan menembus angka lima juta. Selain itu, dalam catatan sejarah 80 tahun museum, angka ini juga tercatat sebagai yang tertinggi sepanjang masa.Di tengah meningkatnya minat global terhadap budaya Korea, popularitas yang meledak dari serial animasi Netflix “KPop Demon Hunters” diperkirakan turut berkontribusi terhadap lonjakan jumlah pengunjung museum tersebut.Jumlah pengunjung tahunan yang mencapai lima juta orang menempatkan Museum Nasional Korea di jajaran lima besar museum dan galeri seni dengan tingkat kunjungan tertinggi di dunia.