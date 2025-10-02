Seluruh Warga Korsel yang Ditahan di Kamboja Segera Dipulangkan

Photo : YONHAP News

Penasihat Keamanan Nasional Korea Selatan Wi Sung-lac menyatakan pada hari Jumat (17/10) bahwa warga negara Korea yang ditahan oleh otoritas Kamboja diperkirakan akan diterbangkan dari Phnom Penh ke Incheon, menggunakan pesawat sewaan yang dikirim oleh pemerintah Korea pada hari Sabtu (18/10) waktu Korea.Dalam konferensi pers di Kantor Kepresidenan Yongsan, Wi mengatakan bahwa dirinya telah menerima laporan situasi ini setelah berkomunikasi langsung dengan tim gabungan pemerintah yang berada di Kamboja meskipun masih sulit untuk memastikan sepenuhnya karena kemungkinan adanya variabel, tetapi negosiasi dengan pihak Kamboja saat ini berjalan dengan lancar.Jumlah warga Korea yang akan dipulangkan mencapai lebih dari 60 orang, seluruhnya adalah mereka yang ditahan oleh otoritas investigasi Kamboja, sedikit lebih banyak dibandingkan 59 orang yang dilaporkan hingga sehari sebelumnya.Wi menekankan, sebagian besar dari mereka berstatus tersangka dengan surat perintah penangkapan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Korea, sehingga mereka akan dipulangkan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.Untuk proses pemulangan ini, sejumlah besar personel kepolisian Korea akan menaiki pesawat sewaan yang berangkat dari Incheon pada malam hari Jumat.Sementara itu, Presiden Lee Jae Myung pada hari Jumat memerintahkan agar iklan lowongan kerja ilegal yang menargetkan tidak hanya Kamboja tetapi juga seluruh kawasan Asia Tenggara segera dihapus.Pemerintah memperluas wilayah penanganan karena menilai bahwa setelah pengetatan penindakan di Kamboja, para pelamar yang menanggapi iklan perekrutan ilegal dapat berpindah ke negara-negara Asia Tenggara lainnya.Lembaga terkait akan memantau situs-situs yang menampilkan iklan ilegal, lalu menyerahkan hasil pemantauan tersebut kepada operator portal dan pihak terkait lainnya untuk melakukan penghapusan iklan-iklan ilegal tersebut.