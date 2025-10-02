Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Cari

Korean
Cari

Bahasa Indonesia

About KBS Go to KBS
Go Top

Politik

Pemerintah Korsel Tinjau Sanksi Finansial terhadap Prince Group dan Jaringan Kriminal di Kamboja

Write: 2025-10-20 08:28:51Update: 2025-10-20 10:06:15

Pemerintah Korsel Tinjau Sanksi Finansial terhadap Prince Group dan Jaringan Kriminal di Kamboja

Photo : YONHAP News

Pemerintah Korea Selatan tengah meninjau penerapan sanksi finansial terhadap Prince Group dan sejumlah organisasi lain yang diidentifikasi sebagai pelaku aktivitas kriminal di Kamboja.  
 
Unit Intelijen Keuangan Korea di bawah Komisi Jasa Keuangan dilaporkan sedang mengkaji langkah untuk menetapkan jaringan kriminal di Kamboja sebagai target pembatasan transaksi keuangan, dengan rencana penerapan sanksi dalam bulan ini melalui koordinasi dengan kementerian terkait.  
 
Sasaran potensial yang sedang dipertimbangkan termasuk Prince Group, yang baru-baru ini dituduh komunitas internasional mengoperasikan fasilitas penipuan siber kriminal, serta Huione Group, yang diduga berperan sebagai saluran pencucian uang.  
 
Pembatasan transaksi keuangan diterapkan terhadap individu atau organisasi yang dianggap bertanggung jawab atas ancaman terhadap publik atau proliferasi senjata pemusnah massal.  
 
Jika suatu entitas ditetapkan sebagai target, seluruh transaksi yang melibatkan aset seperti rekening bank atau properti di Korea Selatan dapat dibatasi tanpa perlu persetujuan sebelumnya dari Komisi Jasa Keuangan.
List

Pilihan Editor

Close

Situs kami menggunakan cookie dan teknologi lainnya untuk memberikan Anda layanan yang lebih baik. Dengan terus menggunakan situs ini, Anda menyetujui penggunaan teknologi ini dan kebijakan kami. Detail >