Kantor Kepresidenan Korsel: Kemajuan Signifikan dalam Negosiasi Dagang Korsel-AS Telah Dicapai

Photo : YONHAP News

Kepala Staf Kepresidenan Korea Selatan Bidang Kebijakan, Kim Yong-beom mengatakan bahwa kemajuan “substansial” telah dicapai dalam sebagian besar isu utama selama negosiasi lanjutan dengan Amerika Serikat (AS).Berbicara kepada wartawan di Bandara Internasional Incheon sekembalinya dari AS pada Minggu (19/10), Kim menyebut kedua pihak melakukan perundingan dalam suasana yang “sangat serius dan konstruktif.”Kim mengatakan peluang untuk menyelesaikan negosiasi tepat waktu sebelum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC 2025 Gyeongju meningkat dibanding sebelum kunjungannya ke AS.Pejabat kepresidenan itu menambahkan kedua pihak telah mencapai kesepakatan signifikan pada sebagian besar isu, namun masih ada satu atau dua isu yang memerlukan pembahasan tambahan.Ia menyampaikan bahwa isu-isu tersebut akan ditinjau secara menyeluruh bersama kementerian terkait sebelum Korea Selatan menyampaikan posisi terbaru dan melanjutkan negosiasi tambahan.Terkait komitmen investasi Korea Selatan senilai 350 miliar dolar AS, Kim menolak mengungkap rincian, namun menekankan kedua pihak kini sepakat bahwa setiap program harus saling menguntungkan dan berada dalam batas kemampuan yang wajar bagi Korea Selatan.